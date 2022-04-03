В Угорщині почали рахувати результати парламентських виборів. Партія премʼєра Орбана поки що перемагає

В Угорщині 3 квітня відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, партія премʼєра Віктора Орбана здобуває на них перемогу.

Про це пише угорський ЗМІ Index.

За результатами підрахунків понад 28% бюлетенів, за партію Орбана «Фідес» проголосували 59,36% угорців, за обʼєднану опозицію — 29,44%.

Також до парламенту має шанс пройти ще одна партія — праворадикальна Mi Hazank. За неї проголосували 6,5% виборців.

Якщо Орбан переможе, то це вже стане четвертою поспіль його перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Також під час виборів в Угорщині проводили референдум щодо питання вивчення теми про ЛГБТ в угорських школах. Партія Орбана вирішила заборонити це та провести відповідне голосування.