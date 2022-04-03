Генпрокурор: Зі звільненої території Київської області вивезли 410 тіл убитих цивільних

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що зі звільненої території Київської області вивезли вже 410 тіл убитих мирних мешканців.

За її словами, прокурори та інші фахівці оперативно оглядають трупи, проводять розтини та беруть зразки ДНК для встановлення осіб всіх загиблих та обставин їхньої смерті.

«На звільнених територіях Київщини — надважливі докази жорстоких воєнних злочинів рф. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних і в міжнародних судах», — пояснила вона.