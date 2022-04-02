Мінцифри разом з Ілоном Маском планує побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink

Міністерство цифрової трансформації планує разом з Ілоном Маском побудувати власну наземну станцію Starlink після перемоги України.

Про це розказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також додав, що компанія Ookla надала доступ до даних ресурсу speedtest.net, який дозволяє відстежувати швидкість інтернету в Україні.

«Така інформація допомагає нам дізнатися, у яких регіонах потрібно оперативно реагувати на проблеми зі звʼязком», — пояснив міністр.

Федоров зазначив, що завдяки Ookla Мінцифри отримує дані про показники якості інтернету від Starlink. З них зрозуміло, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході.

«Це можна пояснити тим, що на території України немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві та Туреччині», — пояснив Федоров. Саме тому планується побудувати наземну станцію в Україні.