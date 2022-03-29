Після перемовин у Стамбулі росія оголосила про «кардинальне скорочення» військової активності на півночі України

Заступник голови міноборони рф фомін після завершення російсько-українських переговорів у Стамбулі заявив, що російські війська «кардинально скоротять військову активність» на Київському та Чернігівському напрямках.

Про це пише Meduza.

Він заявив, що це рішення ухвалено «з метою підвищити взаємну довіру».

«У звʼязку з тим, що переговори щодо підготовки договору про нейтралітет і безʼядерний статус України, а також про надання Україні гарантій безпеки переходять у практичну площину, з урахуванням обговорених під час сьогоднішньої зустрічі принципів, міністерство оборони російської федерації з метою підвищити взаємну довіру, створити необхідні умови для подальшого ведення переговорів і досягти кінцевої мети погодження та підписання вищезазначеного договору, ухвалило рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямках», — заявив він.

Українська делегація сьогодні передала росії проєкт договору щодо міжнародних гарантій, який може зупинити війну. Теперь чекають на відповідь рф.