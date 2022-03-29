Bloomberg: Країни НАТО розділилися щодо того, чи варто вести діалог з путіним про врегулювання війни в Україні

Країни НАТО розділяються щодо того, чи варто вести діалог із президентом росії путіним про врегулювання ситуації в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Франція та Німеччина, зокрема, виступають за діалог. Вони вважають, що потрібно якнайшвидше домогтися припинення вогню і потім виведення російських військ з України.

Інші члени НАТО впевнені, що діалог Парижу та Берліну з москвою є контрпродуктивним і може зіграти на руку путіну. Такої думки дотримуються Велика Британія, Польща та низка країн Східної та Центральної Європи, за винятком Угорщини.