Зеленський в інтервʼю The Economist розділив країни НАТО на п’ять таборів

Президент Володимир Зеленський дав велике інтервʼю The Economist. У ньому він розділив країни НАТО на п’ять таборів (за рівнем допомоги Україні) та розповів що Євросоюз повʼязує ембарго на російські газ та нафту з можливим застосуванням хімічної зброї в Україні.

Щодо таборів. Перший — це ті, хто «не проти тривалої війни, бо це виснажуватиме росію, навіть ціною загибелі України та українців». Другий — хоче швидкого припинення бойових дій, тому що «російський ринок великий і їхня економіка страждає від санкцій». Третій табір бачить «нацизм в росії» і хоче, щоб Україна перемогла. Четверта група країн хоче, щоб війна за будь-яку ціну швидко закінчилася, тому що вони «перш за все, піклуються про життя людей». І остання група — збентежені країни, які хочуть миру тут і зараз, тому що вони є «представництвом російської федерації в Європі».