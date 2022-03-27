Наступні тиждень-два ситуація на фронті буде нестабільна. Головне з брифінгу Арестовича

Сили оборони України ведуть маленькі тактичні контрнаступальні дії в Сумській, Харківській, Київській та Херсонській областях, звільняючи села. На Донбасі ситуація ускладнюється, тому наступні тиждень-два ситуація на фронті буде нестабільною.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Він нагадав, що військове керівництво росії напередодні заявило, що їхня головна мета — захопити весь Донбасс. Це означає, що армія України зможе вибивати ворога з північних і південних областей, але в районі ООС, Маріуполя та Херсону війська чекають інтенсивні бої.

Арестович акцентував на тому, что тиждень-два українці будуть отримувати інформацію, що ситуація на сході непроста. Тому він порадив психологічно бути готовими до цього.

Також він наголосив, що керівництво України та ЗСУ знають про плани ворога та його задуми взяти в кільце сили України на сході.

Арестович ще раз звернувся до українських військових із проханням не знущатися над військовополоненими, тому що це є воєнним злочином, — із полоненими слід поводитися винятково згідно з міжнародними конвенціями.