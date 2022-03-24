Покарання за пособництво рф і нецільове використання гумдопомоги. Рада ухвалила низку важливих рішень

Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила за низку важливих рішень і законопроектів, серед посилення покарання за пособництво країні-агресору, кримінальна відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану, та багато іншого.

Прийнято наступні проєкти: