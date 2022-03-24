Міністр агрополітики Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко написав заяву про відставку. Його заява вже надійшла до парламенту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«До Верховної Ради України надійшла заява Лещенка Романа Миколайовича про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», — повідомив він.