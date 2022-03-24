Міністр агрополітики Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко написав заяву про відставку. Його заява вже надійшла до парламенту.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«До Верховної Ради України надійшла заява Лещенка Романа Миколайовича про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», — повідомив він.
- 17 грудня 2020 року Рада призначила Лещенка міністром аграрної політики, до цього він був головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. До державних посад він працював в аграрній сфері та заснував кілька агрокомпаній.