У росії суд дав опозиціонеру Олексію Навальному ще 9 років колонії суворого режиму

Лефортівський суд москви засудив опозиційного політика Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму і штрафу 1,2 мільйона рублів (понад $11 тисяч). Його визнали винним у новій справі про шахрайство та неповагу до суду.

Про це повідомляє Meduza.

Прокуратура просила для Навального 13 років. Вирок оголосили 23 березня на виїзному засіданні суду в колонії Володимирської області, де Навальний вже відбуває покарання у справі «Ів Роше».

Справу про шахрайство порушили наприкінці 2020 року. У слідчому комітеті заявили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 із 588 мільйонів рублів, які перерахували в різні фонди, зокрема у Фонд боротьби із корупцією. Справа про неповагу до суду зʼявилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана наприкінці травня 2021 року. Згодом ці дві справи обʼєднали в одну.