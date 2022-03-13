Жителі Литви майже щодня проводять акції на підтримку України. Як це виглядає?

Ці події майже щодня висвітлює литовський інформаційний портал We Love Lithuania .

Литва активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів, і не лише на державному рівні. У Вільнюсі, Клайпеді, Каунасі та інших містах литовці виходять на мітинги та проводять акції солідарності з перших днів війни.

У Вільнюс в небо піднімалися 8 аеростатів із 20-метровими прапорами України та Литви. Водночас жителі Литви пожертвували понад €17 мільйонів громадській організації Blue/Yellow, яка надає різноманітну допомогу Україні.

Evaldas Činga

Evaldas Činga

У тому ж Вільнюсі на даху занедбаного московського будинку з’явилося «побажання» росії — знаменита фраза «Російський корабель — йди на*уй».

Irmanto Gelūno

Особливу ініціативність проявила влада литовської столиці. Вулицю, на якій розташоване посольство рф, перейменували на Героїв України. Біля посольства встановили таблички з назвою вулиці двома мовами (литовською та українською), а на дорозі, яка веде до дипустанови, з’явився напис «путін, на тебе чекає Гаага».

Evaldas Činga

Evaldas Činga

Saulius Žiūros

Біля самого посольства росії часто проходять багатотисячні антивоєнні акції, а на День відновлення незалежності Литви (11 березня) військові під час параду йшли з прапорами України.

Evaldas Činga

Evaldas Činga

Evaldas Činga

Evaldas Činga

Литва всіляко надає Україні військову і гуманітарну допомогу.