У Херсоні депутат міськради Ігор Семенчев нібито веде переговори з росіянами, щоб очолити місто. Сам він це заперечує

Депутат Херсонської міської ради Ігор Семенчев («Блок Володимира Сальдо») веде переговори з росіянами, щоб очолити Херсон.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у Херсонській міськраді серед проукраїнсько налаштованих депутатів.

За їхньою інформацією, Семенчев веде переговори про те, щоб усунути з посади чинного мера Ігоря Колихаєва і зайняти його місце, а далі — співпрацювати з росіянами.

У коментарі «Бабелю» сам депутат це заперечує. Він розповів, що перебуває у селі Антонівка та допомагає місцевим.

«Мені як місцевому жителю та депутату цього округу вдалося організувати разом з Херсонським хлібозаводом доставку хліба для населення. Допомагаю з питною водою. Ніяких перемовин з росіянами не веду, тим паче щодо зміни керівництва міста Херсона. Херсон був і залишається Україною!» — пояснив депутат.