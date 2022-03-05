У Херсоні депутат міськради Ігор Семенчев нібито веде переговори з росіянами, щоб очолити місто. Сам він це заперечує

Депутат Херсонської міської ради Ігор Семенчев («Блок Володимира Сальдо») веде переговори з росіянами, щоб очолити Херсон.
Про це «Бабелю» повідомили джерела у Херсонській міськраді серед проукраїнсько налаштованих депутатів.
За їхньою інформацією, Семенчев веде переговори про те, щоб усунути з посади чинного мера Ігоря Колихаєва і зайняти його місце, а далі — співпрацювати з росіянами.
У коментарі «Бабелю» сам депутат це заперечує. Він розповів, що перебуває у селі Антонівка та допомагає місцевим.
«Мені як місцевому жителю та депутату цього округу вдалося організувати разом з Херсонським хлібозаводом доставку хліба для населення. Допомагаю з питною водою. Ніяких перемовин з росіянами не веду, тим паче щодо зміни керівництва міста Херсона. Херсон був і залишається Україною!» — пояснив депутат.
- Наразі у Херсоні тимчасово перебувають російські військові, але люди виходять на протести проти них. У пʼятницю, 4 березня, росіяни у Херсоні намагалися влаштувати виставу із гуманітарною допомогою, але місцеві жителі цьому завадили.