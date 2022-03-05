В Херсоне депутат горсовета Игорь Семенчев якобы ведет переговоры с россиянами, чтобы возглавить город. Сам он это отрицает

Депутат Херсонского городского совета Игорь Семенчев («Блок Владимира Сальдо») ведет переговоры с россиянами, чтобы возглавить Херсон.

Об этом «Бабелю» сообщили источники в Херсонском горсовете среди проукраинско настроенных депутатов.

По их информации, Семенчев ведет переговоры о том, чтобы снять с должности действующего мэра Игоря Колыхаева и занять его место, а дальше сотрудничать с россиянами.

В комментарии «Бабелю» сам депутат это отрицает. Он рассказал, что находится в селе Антоновка и помогает местным.

«Мне как местному жителю и депутату округа удалось организовать вместе с Херсонским хлебозаводом доставку хлеба для населения. Помогаю с питьевой водой. Никаких переговоров с россиянами не веду, тем более, что касается смены руководства города Херсона. Херсон был и остается Украиной!» — объяснил депутат.