Путін просить Держдуму дати підстави залишити на території України своїх «миротворців»

Президент РФ Володимир Путін 3 березня вніс на ратифікацію до Держдуми протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність ОДКБ, (про цю організацію читайте тут ) яка передбачає введення поняття "координуюча держава", — повідомляє Тасс,

Протокол запроваджує поняття "координуюча держава" та передбачає, що під його егідою створюються колективні миротворчі сили ОДКБ для застосування в операції ООН з підтримки миру. Протокол було підписано 16 вересня 2021 року у Душанбе. Зміни передбачають можливість задіяти сили обʼєднання у миротворчих операціях під егідою ООН через "координуючу державу" ОДКБ.

У проекті протоколу зазначено, що "координуюча держава" — одна з держав-членів, яку визначає найвищий керівний орган ОДКБ — Рада колективної безпеки.

За словами екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, таким чином Путін намагається вигадати підстави, залишити свої війська на території України. «Він хоче залишити на нашій території «миротворчі сили» та погрожувати іншим», — заявив Клімкін.