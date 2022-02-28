ВМС ЗСУ: Військовослужбовці з острова Зміїний живі

Військовослужбовці з острова Зміїний живі й перебувають у російському полоні.

Про це повідомляють Військово-морські сили.

«Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре!» — повідомляють ВМС.

За їхніми словами, російська пропаганда намагається розкрутити «новину» про те, що начебто влада України «забула», «поховала» своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак боєкомплектів вони не змогли продовжити захист острова.

«У свою чергу, окупанти «забули» повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно звʼязок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу морським піхотинцям», — пояснили ВМС ЗСУ.