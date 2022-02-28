ВМС ВСУ: Военнослужащие с острова Змеиный живы

Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в российском плену.

Об этом сообщают Военно-морские силы.

«О морских пехотинцах и пограничниках, которых взяли в плен русские захватчики на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо!» — сообщают ВМС.

По их словам, российская пропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных. При этом морпехи дважды отразили нападения российских военных. За неимением боекомплектов они не смогли продолжить защиту острова.

«В свою очередь, захватчики «забыли» сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т. д. Соответственно, связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу морским пехотинцам», — объяснили ВМС ВСУ.