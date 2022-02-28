Кличко: З мародерами вчинятимуть за законами воєнного часу

Мер Києва Віталій Кличко розповів про поточний стан справ у столиці на тлі російського вторгнення.

У місті продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів. Зводять укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ.

Мер повідомив, що в місті відновив роботу транспорт, він працює в обмеженому режимі та насамперед для працівників критичної інфраструктури.

Крім того, Кличко закликав киян бути пильними та повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб і транспорт. Мер попередив, що з мародерами вчинятимуть «за законами воєнного часу».