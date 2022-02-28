Кличко: С мародерами будут поступать по законам военного времени

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущем положении дел в столице на фоне российского вторжения.

В городе продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Возводят укрепления, ставят ограничительные блоки возле стратегических компаний и учреждений.

Мэр сообщил, что в городе возобновил работу транспорт, он работает в ограниченном режиме, и в первую очередь для работников критической инфраструктуры.

Кроме того, Кличко призвал киевлян быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и транспорте. Мэр предупредил, что с мародерами будут поступать «в соответствии с законами военного времени». В городе также работает гуманитарный штаб для оказания помощи населению.