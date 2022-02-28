Зеленський: Україна звернулася до Євросоюзу щодо невідкладного вступу до ЄС через нову процедуру

Володимир Зеленський у новому зверненні заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання до ЄС за новою процедурою.

«Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони борються поруч із нами. Але наша мета — бути разом з європейцями, а головне — на рівних», — заявив президент.

Зеленський також оголосив, що влада ухвалила «непросте з моральної точки зору» рішення звільнити з тюрем учасників бойових дій для захисту України в найгарячіших точках.

Президент вкотре звернувся російською до окупаційних сил, закликавши їх складати зброю та техніку і покинути територію України.