Зеленский: Украина обратилась в Евросоюз по поводу неотложного вступления в ЕС по новой процедуре

Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что Украина обратилась в Европейский Союз по поводу безотлагательного присоединения к ЕС по новой процедуре.

«Мы благодарны нашим партнерам за то, что они борются рядом с нами. Но наша цель — быть вместе с европейцами, а главное — на равных», — заявил президент.

Зеленский также объявил, что власти приняли «непростое с моральной точки зрения» решение освободить из тюрем участников боевых действий для защиты Украины в самых горячих точках.

Президент еще раз обратился на русском языке к оккупационным силам, призвав их сложить оружие и технику и покинуть территорию Украины.