Україна погодилася зустрітися з делегацією Росії. Зустріч пройде на україно-білоруському кордоні

Офіс президента повідомив, що українська делегація погодилася зустрітися з російською делегацією.

Про це йдеться у повідомленні ОП.

Домовленість досягнути під час телефонної розмови Володимира Зеленського та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Припʼять», — йдеться у повідомленні.

Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.