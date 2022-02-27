Україна погодилася зустрітися з делегацією Росії. Зустріч пройде на україно-білоруському кордоні

Офіс президента повідомив, що українська делегація погодилася зустрітися з російською делегацією.
Про це йдеться у повідомленні ОП.
Домовленість досягнути під час телефонної розмови Володимира Зеленського та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
«Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Припʼять», — йдеться у повідомленні.
Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.