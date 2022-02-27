Украина согласилась встретиться с делегацией России. Встреча пройдет на украино-беларусской границе

Офис президента сообщил, что украинская делегация согласилась встретиться с делегацией России.

Об этом говорится в сообщении ОП.

Договоренности достигли во время телефонного разговора Владимира Зеленского и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-беларусской границе, в районе реки Припять», — говорится в сообщении.

Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.