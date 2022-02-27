Росія обстріляла житловий масив Троєщина. Згоріло сім машин, постраждали будинки

У столиці України Росія завдала ракетного удару по найбільшому спальному житломасиву Києва Вигурівщина-Троєщина. Проиповітряна оборона збила ракету, але осколки впали на будинки, через що зайнялася пожежа.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі ТСН.

За його словами, росіяни вистрілили ракетою зі стратегічного бомбардувальника з боку Білорусі, і наше ППО збило цю ракету.

«Для того, щоб ви розуміли, стратегічні бомбардувальники – це ті, які мають нести ядерну зброю. Наші збили цю випущену ракету і це уламки цієї ракети», — сказав Денисенко.

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За даними КМДА, на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі на стоянці сталося загорання 7 приватних автівок

Проводиться евакуація людей з першого підʼїзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями.