Росія обстріляла житловий масив Троєщина. Згоріло сім машин, постраждали будинки

У столиці України Росія завдала ракетного удару по найбільшому спальному житломасиву Києва Вигурівщина-Троєщина. Проиповітряна оборона збила ракету, але осколки впали на будинки, через що зайнялася пожежа.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі ТСН.
За його словами, росіяни вистрілили ракетою зі стратегічного бомбардувальника з боку Білорусі, і наше ППО збило цю ракету.
«Для того, щоб ви розуміли, стратегічні бомбардувальники – це ті, які мають нести ядерну зброю. Наші збили цю випущену ракету і це уламки цієї ракети», — сказав Денисенко.
За даними КМДА, на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі на стоянці сталося загорання 7 приватних автівок
Проводиться евакуація людей з першого підʼїзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що ракетні удари по Україні ведуться зі сторони Білорусі.