Россия обстреляла жилмассив Троещина. Сгорели 7 машин, пострадали дома

В столице Украины Россия нанесла ракетный удар по крупнейшему спальному жилмассиву Киева Выгуровщина-Троещина. Противоздушная оборона сбила ракету, но осколки упали на дома, из-за чего начался пожар.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире «ТСН».

По его словам, россияне выстрелили ракетой из стратегического бомбардировщика со стороны Беларуси, но наша ПВО сбила эту ракету.

«Чтобы вы понимали, стратегические бомбардировщики — это те, которые должны нести ядерное оружие. Наши сбили выпущенную ракету, и это обломки этой ракеты», — сказал Денисенко.

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Людей из первого подъезда эвакуируют. По предварительным данным, погибших нет, пострадавшие — с легкими повреждениями.