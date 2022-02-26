Сапера Віталія Скакуна посмертно нагородили званням Героя України. Президент підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 74/2022 про присвоєння звання Героя України саперу, матросу Віталію Скакуну (посмертно).

Його нагородили «за визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», — сказав Зеленський.

Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року під час підриву Генічеського мосту, який було здійснено задля зупинення просування танкової колони російських військ.