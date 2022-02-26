Сапера Виталия Скакуна посмертно наградили званием Героя Украины. Президент подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №74/2022 о присвоении звания героя Украины саперу, матросу Виталию Скакуну (посмертно).

Его наградили «за выдающееся личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

«Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост», — сказал Зеленский.

Виталий Скакун погиб 24 февраля 2022 года при подрыве Генического моста, который взорвали для остановки продвижения танковой колонны российских войск.