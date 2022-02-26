Всі обʼєкти критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі. Місто готове до оборони

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що всі обʼєкти критичної інфраструктури міста працюють. Міський голова просить киян зберігати витримку та залишатися вдома чи в укриттях.

«Всі обʼєкти критичної інфраструктури міста працюють. Громадський транспорт зараз не працює. Метро — теж. Підземні станції метрополітену працюють у режимі укриття. Ніч теж буде складною. Війська все одно рвуться до Києва», — йдеться у зверненні.

У місто ворог не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і тероборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки.

Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли шість мирних жителів, зокрема дитина. Також померли 14 військових і бійців теробони.

Поранена 71 людина, з них 25 цивільних.