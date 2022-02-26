Все объекты критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме. Город готов к обороне

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все объекты критической инфраструктуры города работают. Мэр просит киевлян сохранять выдержку и оставаться дома или в укрытиях.

«Все объекты критической инфраструктуры города работают. Общественный транспорт сейчас не работает. Метро — тоже. Подземные станции метрополитена работают в режиме укрытия. Ночь будет сложной. Войска рвутся в Киев», — говорится в обращении.

В город враг не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона выявиляют и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки.

Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и селениях нашего государства. В Киеве, с начала атаки на столицу, погибли или умерли шесть мирных жителей, в том числе ребенок. Также скончались 14 военных и бойцов теробоны.

Ранены 71 человек, из них 25 гражданских.