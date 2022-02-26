У Києві сьогодні з 17:00 оголошується безперервна комендантська година до понеділка

Безперервна комендантська година в Києві розпочнеться сьогодні (субота) о 17:00 і завершиться о 18:00 28 лютого (понеділок).

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник і додаткове розʼяснення оприлюднила КМДА.

У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

«Місто живе в умовах воєнного стану. Ми боронимо столицю», — наголосив Поворозник.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці під час комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Вас можуть убити.

У разі оголошення повітряної тривоги люди можуть вийти з домівок, щоб прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють і станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.