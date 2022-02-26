В Киеве сегодня с 17:00 объявляется непрерывный комендантский час до понедельника

Непрерывный комендантский час в Киеве начнется сегодня (суббота) в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля (понедельник).

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник и дополнительное разъяснение обнародовала КГГА.

В это время движение собственным транспортом без наличия спецпропуска, запрещено.

«Город живет в условиях военного положения. Мы защищаем столицу», — подчеркнул Поворозник.

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Вас могут убить.

В случае объявления воздушной тревоги люди могут выйти из домов, чтобы проследовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают и станции метро. При необходимости на станциях могут опускать гермозатворы.