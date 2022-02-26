Росія обстріляла житловий квартал Маріуполя. У Мелітополі адмінбудівлі охороняють невідомі люди

У Донецькій області близько 15:00 російська авіація скинула бомби на селище Сартана поблизу Маріуполя. За попередніми даними, троє людей загинули, троє отримали поранення.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада та мер міста Вадим Бойченко.

За словами мера, учора Росія обстріляла з артилерії Лівобережний район і школу № 48, 58 людей отримали поранення.

Маріупольці можуть використовувати як укриття сховище кінотеатру «Савона» (пр. Будівельників, 132, вхід праворуч).

Також можна використовувати сховище Приазовського державного технічного університету. Укриття доступне на території корпуса № 2 ПДТУ, за адресою вул. Казанцева, 3 (вхід з боку вул. Апатова, перехрестя з вул. Казанцева). Перелік усіх сховищ у Маріуполі.

Тим часом у Мелітополі (Запорізька область) російські військові обстріляли житлові квартали. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що «всі адміністративні будівлі справді перебувають під спостереженням та охороною осіб, які з нами на звʼязок не виходили, не пояснювали причини».

У лікарнях перебувають шестеро поранених. На ранок 26 лютого обстріли йдуть за межами міста.

На базі комунальних підприємств розгорнуті штаби із забезпечення життєдіяльності міста. У штатному режимі працюють всі мелітопольські комунальні підприємства.