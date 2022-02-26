Россия обстреляла жилой квартал Мариуполя. В Мелитополе админздания охраняют неизвестные люди

В Донецкой области около 15:00 российская авиация сбросила бомбы на поселок Сартана вблизи Мариуполя. По предварительным данным, три человека погибли, три получили ранения.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет и мэр города Вадим Бойченко.

По словам мэра, вчера Россия обстреляла из артиллерии Левобережный район и школу № 48, ранения получили 58 человек.

Мариупольцы могут использовать в качестве укрытия хранилище кинотеатра «Савона» (пр. Строителей, 132, вход справа).

Можно использовать укрытия Приазовского государственного технического университета. Укрытие доступно на территории корпуса № 2 ПГТУ по адресу ул. Казанцева, 3 (вход со стороны ул. Апатова, перекресток с ул. Казанцева). Список всех укрытий в Мариуполе.

Между тем в Мелитополе (Запорожской области) российские военные обстреляли жилые кварталы. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что «все административные здания действительно находятся под наблюдением и охраной лиц, которые с нами на связь не выходили, не объясняли причины».

В больницах находятся шесть раненых. Утром 26 февраля обстрелы идут за пределами города.

На базе коммунальных предприятий развернуты штабы по обеспечению жизнедеятельности города. В штатном режиме работают все мелитопольские коммунальные предприятия.