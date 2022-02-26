Ситуація повністю контрольована. ЗСУ відбили місто Васильків під Києвом

У Київській області станом на ранок 26 лютого кількість поранених становить 71 особу. Ситуація в області повністю контрольована.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кулеба.

«Українські військові відбили атаку на місто Васильків. Залишаються складними напрямки Ірпінь і Вишгород. Також напружена ситуація в місті Бровари», — написав Кулеба.

За його словами, серед поранених є військові та цивільні. Бої тривали всю ніч, наразі ситуація напружена, але ЗСУ відбивають напад ворога. Спостерігається нарощування військ на кордоні з Україною у Київській області.

Гуманітарна ситуація стабільна. Усі, хто потребують допомоги, отримують її оперативно та безперешкодно.