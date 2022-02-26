Ситуация полностью контролируется. ВСУ отбили город Васильков под Киевом

В Киевской области по состоянию на утро 26 февраля количество раненых составляет 71 человек. Ситуация в области полностью контролируется.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кулеба.

«Украинские военные отбили атаку на город Васильков. Остаются сложными направления Ирпень и Вышгород. Также напряженная ситуация в городе Бровары», — написал Кулеба.

По его словам, среди раненых есть военные и гражданские. Бои продолжались всю ночь, ситуация напряженная, но ВСУ отражают нападение врага. Наблюдается наращивание войск на границе с Украиной в Киевской области.

Гуманитарная ситуация стабильная. Все, кто нуждается в помощи, получают ее оперативно и беспрепятственно.