Володимир Зеленський закликав президента Росії Путіна сідати за стіл переговорів

Президент Володимир Зеленський вийшов із черговим зверненням до народу України. Він закликав голову РФ Володимира Путіна «сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

Він також звернувся до Збройних сил: «Стійте міцно — ви все, що ми маємо, ви все, що захищає нашу державу».

Президент засудив недостатні дії союзників: «Як нам захищати себе, коли ви так повільно допомагаєте Україні?» Він вимагає анулювати візи росіянам, відключити РФ від системи SWIFT і приректи Росію на повну ізоляцію.