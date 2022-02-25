Владимир Зеленский призвал президента России Путина садиться за стол переговоров

Президент Владимир Зеленский вышел с очередным обращением к народу Украины. Он призвал главу РФ Владимира Путина «садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей».

Он также обратился к Вооруженным силам: «Стойте крепко — вы все, что у нас есть, вы все, что защищает наше государство».

Президент осудил недостаточные дейсвия союзников: «Как нам защищать себя, когда вы так медленно помогаете Украине?» Он потребовал аннулировать визы россиянам, отключить РФ от системы SWIFT и обречь Россию на полную изоляцию.