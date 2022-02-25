Держінспекція з ядерного регулювання: Рівень радіації в зоні відчуження міг підвищитися через рух військової техніки

У зоні відчуження підвищився рівень гамма-випромінювання після того, як там точилися бої між українськими військовими та російською армією.

Про це пише Державна інспекція ядерного регулювання України.

«Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повʼязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу. Стан ядерних установок та інших обʼєктів ЧАЕС — без змін», — повідомила інспекція.