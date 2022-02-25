Госинспекция по ядерному регулированию: Уровень радиации в зоне отчуждения мог повыситься из-за движения военной техники

В зоне отчуждения повысился уровень гамма-излучения после того, как там шли бои между украинскими военными и российской армией.

Об этом пишет Государственная инспекция ядерного регулирования.

«Такие колебания показателей датчиков Аскро, специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли. Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС — без изменений», – сообщила инспекция.