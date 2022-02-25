«Росії доведеться з нами розмовляти». Зеленський виступив з новим зверненням

Президент Володимир Зеленський заявив, що в перший день українцям вдалося зірвати плани Росії зі швидкого захоплення країни.

Про це він заявив у своєму зверненні.

За словами президента, на більшості напрямків ворога вдалося зупинити, там тривають бої. На думку Зеленського, атака продовжується з розрахунку, що українські сили будуть втомлені. «Але ми не втомлені», — підкреслив він.

Також Зеленський підкреслив, що Росії рано чи пізно доведеться говорити з Україною про те, як закінчити цю війну. «Росії доведеться рано чи пізно говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії та зупинити це вторгнення. Що швидше ця розмова почнеться , то меншими будуть втрати самої Росії», — наполіг глава держави.

За його словами, росіяни, попри свої заяви, не розрізняють, у яких районах діяти, і завдають ударів як по військових, так і по цивільних.