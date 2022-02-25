«России придется с нами разговаривать». Зеленский выступил с новым обращением

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый день украинцам удалось сорвать планы России по скорейшему захвату страны.

Об этом он заявил в своем обращении.

По словам президента, на большинстве направлений врага удалось остановить, там продолжаются бои. По мнению Зеленского, атака продолжается из расчета, что украинские силы устали. «Но мы не устали», — подчеркнул он.

Также Зеленский подчеркнул, что России рано или поздно придется говорить с Украиной о том, как окончить эту войну. «России придется рано или поздно говорить с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется — тем меньше будут потери самой России», — настоял глава государства.

По его словам, россияне, несмотря на свои заявления, не различают, в каких районах действовать, и наносят удары как по военным, так и гражданским.