ДСНС: Пожежу у будинку у Києві, в який потрапили уламки російської ракети, загасили

Держслужба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу у будинку по вулиці Кошиця, яка почалася внаслідок потрапляння уламків ракети, запущеної російськими військами.

Про це пише Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа охопила 100 кв. метрів. Вдалося врятувати 20 людей. 8 отримали травми. Перед цим мер Києва Віталій Кличко повідомляв про трьох поранених, один з яких — у важкому стані. Існує загроза обвалу.

Вночі 25 лютого заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що, за оперативною інформацією, був збитий ворожий літальний апарат силами української ППО і впав у Дарницькому районі біля будинку по вул. Олександра Кошиця, 7а.