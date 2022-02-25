ГСЧС: Пожар в доме в Киеве, в который попали обломки российской ракеты, потушили

Госслужба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар в доме по улице Кошица, который начался в результате попадания обломков ракеты, запущенной российскими войсками.

Об этом пишет Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар охватил 100 кв. метров. Удалось спасти 20 человек. 8 получили травмы. Перед этим мэр Киева Виталий Кличко сообщал о трех раненых, один из которых — в тяжелом состоянии.

Ночью 25 февраля заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что, по оперативной информации, был сбит вражеский летательный аппарат силами украинской ПВО, который упал в Дарницком районе у дома по ул. Александра Кошица, 7а.