Президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію в Україні.

Про це йдеться у відповідному указі.

Мобілізація триватиме 90 днів. Генеральному штабу Збройних сил України доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних і резервістів. Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, повʼязаних з оголошенням і проведенням загальної мобілізації.

Місцевим органам влади та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки доручено своєчасне сповістити й організувати прибуггя громадян, які призиваються на військову службу, на збірні пункти та у військові частини. Також їм доручено виділити тимчасові будівлі, споруди, земельні ділянки, транспорт та інші матеріально-технічні засоби для мобілізації.