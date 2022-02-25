Президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в Украине.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Мобилизация будет длиться 90 дней. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением всеобщей мобилизации.

Местным органам власти и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки поручено своевременно известить и организовать прибытие граждан, призываемых на военную службу, на пункты сбора и в воинские части. Также им поручено выделить временные здания, сооружения, земельные участки, транспорт и другие материально-технические средства для мобилизации.