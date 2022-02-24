У Генічеську підтвердили, що російські війська захопили місто. РФ контролює частину Херсонської області

У Генічеську повідомили, що російські війська захопили місто. Російські війська контролюють частину Херсонської області.

Про це повідомив мер міста Олександр Тулупов у коментарі Укрінформу та Херсонська ОДА у своєму Facebook.

«Так, правда [у місті російські війська]. Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили», — розповів Тулупов.

Він заявив, що посадовці не зазнали жодного насильства. Росіяни сказали йому, щоб його підлеглі забезпечували життєдіяльність міста.

У Херсонській ОДА розповіли про поточну ситуацію в області. Росіяни захопили Генічеськ та Нову Каховку. Також російські військові стоять на Каховській ГЕС та контролюють переправи через Північно-Кримський канал.

Крім цього, росіяни захопили місто Олешки і контролюють міст через Дніпро.

Унаслідок наступу в області загинули 13 людей, з них 11 — військові ЗСУ.