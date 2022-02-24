В Геническе подтвердили, что российские войска захватили город. РФ контролирует часть Херсонской области

В Геническе сообщили, что российские войска захватили город. Россия контролиреют часть Херсонской области.

Об этом сообщил мэр города Александр Тулупов в комментарии Укринформу и Херсонская ОГА в своем Facebook.

«Да, правда [в городе российские войска]. Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все окружили», — рассказал Тулупов.

Он заявил, что чиновники не подверглись никакому насилию. Россияне сказали ему, чтобы его подчиненные обеспечивали жизнедеятельность города.

В Херсонской ОГА рассказали о текущей ситуации в области. Россияне захватили Геническ и Новую Каховку. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправы через Северо-Крымский канал.

Кроме этого, россияне захватили Олешки и контролируют мост через Днепр.

В результате наступления в области погибли 13 человек, из них 11 — военные ВСУ.