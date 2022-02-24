МВС: Російські війська з території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС

Війська Росії із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Важлива інформація про російське вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір», — написав він.

Геращенко наголосив, що якщо внаслідок ударів артилерії противника буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС.