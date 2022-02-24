МВД: Российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС

Войска России с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Важная информация о российском вторжении! Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление», — написал он.

Геращенко подчеркнул, что если в результате ударов артиллерии противника будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.