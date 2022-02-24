Агресія Росії: МОЗ оприлюднив місця, де українці можуть здати кров для поранених

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало перелік місць, де українці можуть здати кров для поранених унаслідок обстрілів російської армії.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Адреси та контакти центрів крові можна знайти на сайті Donor.ua і сайті Центру громадського здоровʼя. «Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», — заявили в МОЗ. При собі треба мати паспорт.