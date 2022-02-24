Агрессия России: Минздрав обнародовал места, где украинцы могут сдать кровь для раненых

Министерство здравоохранения опубликовало перечень мест, где украинцы могут сдать кровь для раненых в результате обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Адреса и контакты центров крови можно найти на сайте Donor.ua и на сайте Центра общественного здоровья. «Если хотите приобщиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, которые пострадали от российской агрессии, приходите в центры крови», — заявили в Минздраве. При себе нужно иметь паспорт.